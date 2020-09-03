Son dakika haber: Kütahya'da sokak düğünleri yasaklandı Son dakika haberleri... Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda yapılan düğünler ile sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda yapılan düğünler ile sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan, mevlit gibi etkinliklere müsaade edilmemesine, ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla bir saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans,oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi, ikramı yapılmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

Açıklamada, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılmasının yasaklandığını belirtilirken, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikah merasimlerine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA