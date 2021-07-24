Son dakika haber | Kütahya'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Bir son dakika haberine göre Kütahya'da Motosikletli Polis Timleri'nce şüphe üzerine durdurulan üç kişinin üzerinde ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi.