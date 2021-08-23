Son dakika haber... Kütahya'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Kütahya'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber... Kütahya'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kütahya'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan genç kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Kütahya'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan genç kadın, hastanede yaşamını yitirdi.

Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Esra Uslu'ya (21), Halil İbrahim E. idaresindeki 43 HE 298 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uslu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Halil İbrahim E. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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