Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Emin İncekulak - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapanlara yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

SİMAV, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapanlara yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Farklı adreslerden 3 motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, motosikletleri çaldıkları belirlenen C.K. (20), T.A. (19), B.Y. (19), H.A. (17) ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çalıntı motosikletleri satın alan M.K. (18) ve M.A.K'yi (40) gözaltına aldı.

M.K. ve M.A.K'nin adreslerinde yapılan aramada ise çalıntı motosikletler bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Motosiklet hırsızlığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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AA / Mehmet Emin İncekulak - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Kütahya, Simav, Güncel, Haber

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