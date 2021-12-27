Son dakika haber! Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü - Haberler
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Son dakika haber! Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber! Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Kütahya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan Ergün Özcan (42) idaresindeki 26 AEC 928 plakalı minibüs, aynı istikamete giden C.Ç. yönetimindeki 54 AER 311 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Son dakika haber! Kütahya'da minibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü

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