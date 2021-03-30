Son dakika haber... Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası
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Son dakika haber... Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Kütahya'da kumar oynarken yakalanan 8 kişiye para cezası

Son dakika haber... Kütahya'da güvenlik kameralarıyla polis baskınlarına karşı gözetlenen bir daireye yapılan operasyonda 8 kişi kumar oynarken yakalandı.

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Kütahya'da güvenlik kameralarıyla polis baskınlarına karşı gözetlenen bir daireye yapılan operasyonda 8 kişi kumar oynarken yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi Orduevi sokaktaki adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kameralarıyla polis baskınlarına karşı gözetlenen adrese baskın yapan polis ekipleri bina içinde boş haldeki farklı dairelere ve balkona saklanan toplam 8 kişiyi yakaladı. Adreste yoğun sigara dumanı olduğu, oyun masasında zarlar ve M.P.(49) isimli şahsın elinde bin 550 para olduğu tespit edildi. Kimlik tespiti yapılan 8 kişiye Korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

İşletmeci olduğunu beyan eden İ.T. (42) isimli şahsa 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Daire, zabıta ekiplerince mühürlendi - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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