Son dakika haber | Kütahya'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk boş arazide bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kütahya'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk boş arazide bulundu

Son dakika haber | Kütahya'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk boş arazide bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Kütahya'da kaybolan Mehmet Can isimli çocuk, ikamet ettiği evin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında boş arazide devriye ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Kütahya'da kaybolan Mehmet Can isimli çocuk, ikamet ettiği evin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında boş arazide devriye ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

Merkez TOKİ 627 Konutlarında 4 yaşında Mehmet Can isimli çocuğun kayıp olduğu ihbarı üzerine güvenlik güçleri belirtilen adreste ve çevrede araştırma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu kayıp çocuk ikamet ettiği evin yaklaşık 1,5 kilometre uzağında boş arazide jandarma devriye ekiplerince bulundu. Küçük Mehmet Can sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından babası İbrahim Can' a teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Deniz Demir Ali Babacan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Cemal Hünal Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Adem Büyük Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Kütahya'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk boş arazide bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:29:14. #1.13#

title