Son dakika haber: Kütahya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü
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Son dakika haber: Kütahya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü

Son dakika haber: Kütahya'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Eroğlu yönetimindeki 70 EC 908 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Şahmelek mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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