Son dakika haber | Kütahya'da gelinciklerin rengarenk çiçeklerle uyumu görsel şölen sunuyor
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Son dakika haber | Kütahya'da gelinciklerin rengarenk çiçeklerle uyumu görsel şölen sunuyor

Son dakika haber | Kütahya'da gelinciklerin rengarenk çiçeklerle uyumu görsel şölen sunuyor
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kütahya'da tarlalarda mor, sarı ve beyaz çiçeklerle buluşan gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

Kütahya'da tarlalarda mor, sarı ve beyaz çiçeklerle buluşan gelincikler güzel görüntüler oluşturuyor.

Bölcek Mahallesi yakınlarındaki arazilerde yetişen ve adeta bir tablo oluşturan çiçekler, görenlerin ilgisini çekiyor.

Mor, sarı ve beyaz çiçeklerle doğanın uyanışını simgeleyen gelincikler, görsel şölen sunuyor.

Doğaseverler, çiçeklerin ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri fotoğraf karelerine yansıtıyor.

Son dakika haber | Kütahya'da gelinciklerin rengarenk çiçeklerle uyumu görsel şölen sunuyor
Son dakika haber | Kütahya'da gelinciklerin rengarenk çiçeklerle uyumu görsel şölen sunuyor
Son dakika haber | Kütahya'da gelinciklerin rengarenk çiçeklerle uyumu görsel şölen sunuyor
Son dakika haber | Kütahya'da gelinciklerin rengarenk çiçeklerle uyumu görsel şölen sunuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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