Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kütahya'da, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kütahya'da, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay izlenen şüpheliler İ.K. (66), V.İ. (59), M.A.T. (62), T.V. (57), K.A. (49) ve İ.B. (36) savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler polisteki ifadelerinin ardından 'Fuhşa teşvik', 'aracılık' ve 'yer temin etmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haber | Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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