Son dakika haber... Kütahya'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Kütahya'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

02.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:38
Son dakika haber... Kütahya'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Yeşildere köyünde evinde elektrikli oyuncağını çalıştırmak için ucu açık kabloyu elektrik prizine takan ortaokul birinci sınıf öğrencisi Sergen Akkuş (10) akıma kapıldı.

Yakınları tarafından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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