Son dakika haber | Kütahya'da çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haber | Kütahya'da çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi... Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | Kütahya'da çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi
09.08.2020 05:55 | Son Güncelleme: 09.08.2020 05:58

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında, iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

Ulu Cami Caddesi'nde Sait Nuri Uçar'a ait iki katlı eski ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tüm binayı saran alevlerin çevre binalara sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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