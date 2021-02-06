Son dakika haber | Kütahya'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti
06.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:50
Son dakika haberler: Kütahya'da, budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kütahya'da, budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Dumlupınar Mahallesi'nde budamak için evinin önündeki ağaca çıkan Yasin Burnalı (38), dengesini kaybederek asfalt zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Burnalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Burnalı'nın cenazesi, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin