Son dakika haber... Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü
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Son dakika haber... Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Son dakika haber... Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kütahya'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki tır, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 47. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Afyonkarahisar yönü ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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