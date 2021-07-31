Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yerel

Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı Kuşadası-Selçuk karayolunda meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 9 kişi yaralandı.

Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

AYDIN - Kuşadası-Selçuk karayolunda meydana gelen trafik kazasında ikisi ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk karayolunda kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile savaş alanına dönen yolda yaralılar yola savruldu. Yaralılar ambulanslarla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Diana Spencer Bergüzar Korel
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuşadasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 01:44:49. #1.15#

title