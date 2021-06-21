Son dakika haber | Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişide ağır yaralanmıştı.

Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

Kazada ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişide ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 07.30 sıralarında Kuşadası - Söke yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resül Aydemir yönetimindeki 92-PR-GJ Hollanda plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ilk incelemede sürücü Resül Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün yanında ki yolcu Serkan Efe Aydemir ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 25 yaşındaki Aydemir, Söke Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haber | Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
Son dakika haber | Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
Son dakika haber | Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi
Son dakika haber | Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Tuğba Coşkun Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Aytaç Kara Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | Kuşadası'ndaki kazada ölü sayısı ikiye yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:50:47. #1.14#

title