Son dakika haber! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Son dakika haber! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haber! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri kentte uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir motosikleti durduran ekipler yaptıkları aramalarda benzin deposuna gizlenmiş halde 32.87 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve hassas terazi buldu. Motosiklet sürücüsü F.G. ekipler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca Yavansu Mahallesi'nde D.K. isimli kişiden şüphelenen narkotik ekipleri yaptıkları üst aramasında 132 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirdi. Her iki şüpheli de yapılan sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede D.K. ve F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Son dakika haber! Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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