Son dakika haber... Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı
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Son dakika haber... Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

Son dakika haber... Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza Türkmen Mahallesi Kalender Mustafa Sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. yönetimindeki motosiklet ile E.H. yönetimindeki otomobil sokak üzerinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü H.D.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan sürüklenen motosikletin yakınında bulunan silaha da polis ekipleri el koydu. Hastanede tedavi altına alınan H.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Son dakika haber... Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı
Son dakika haber... Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı
Son dakika haber... Kuşadası'nda trafik kazası: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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