Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
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Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı

Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirmesinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehit aileleri ve yakınları arife günü mezarlıkları ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirmesinin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehit aileleri ve yakınları arife günü mezarlıkları ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" ülkemizin bütünlüğü" ve "milletimizin birliği" için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtilmişti. Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu aktarılmıştı. Kuşadası'nda da kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri ve yakınları, mezarlıkları ziyaret ederek, şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Ziyaretlerin bayramın birinci gününde de süreceği öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı
Son dakika haber | Kuşadası'nda şehitlikler boş kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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