Son dakika haber | Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu
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Son dakika haber | Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu

Son dakika haber | Kuşadası'nda kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte kaçak tütün satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte kaçak tütün satanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda çok sayıda tütün ve makaron ele geçirildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği kaçak tütüne geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler, takibe alınan bir otomobili Kuştur uygulama noktasında durdurdu. Sürücü M.A.U. araçtan indirilirken, otomobilde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 310 bin adet boş makaron, 20 kilo tütün, 11 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Şüpheli M.A.U., gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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