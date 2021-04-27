Son dakika haber: Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla 11 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelileri tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyonla U.D, H.B, M.K, U.B, İ.D, U.Ç, S.A.B, Y.A, V.K, M.D ve T.G'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Uzun