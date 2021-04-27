Son dakika haber: Kuşadası'nda hırsızlık şüphelisi 11 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ev, iş yeri ve araçlardan hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla 11 kişi gözaltına alındı.