Son dakika haber | Kuşadası'nda FETÖ operasyonu: 1 polis ihraç edildi

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis olarak görev yapan bir kişi FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması sonucu meslekten ihraç edildi.