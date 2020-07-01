Son dakika haber! Kuşadası'nda denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu
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Son dakika haber! Kuşadası'nda denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

01.07.2020 18:28 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:26

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 16 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi sahilinde denize giren Atakan Aygören'in (16) gözden kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

Bir müddet suda arama yapan Sahil Güvenlik dalgıçları, çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Kıyıya çıkarılan cenaze Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aygören'in tatil için arkadaşlarıyla ilçeye geldiği öğrenildi.

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Son dakika haber! Kuşadası'nda denize giren 16 yaşındaki çocuk boğuldu

Kaynak: AA

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