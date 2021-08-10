Son dakika haber: Kuşadası'nda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber: Kuşadası'nda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Kuşadası'nda çıkan yangın söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kopan yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kopan yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası oluşan elektrik kesintisi yapılan tamirat sonrası giderildi.

Olay, sabah saatlerinde Ege Mahallesi Murat Sitesi girişinde bulunan yüksek gerilim hattında meydana geldi. Gerilim hattındaki kablonun, kopmasıyla alev alan otlar yangın çıkardı. Kablonun yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kopan kablodan çıkan yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede önlem aldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri de elektriği kesti. Daha sonra ise direkteki kopan kablonun bakım ve onarımı yapılarak, bölgeye tekrar elektrik verildi. - AYDIN

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Son dakika haber: Kuşadası'nda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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