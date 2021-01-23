Son Dakika | Kuşadası'nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Kuşadası'nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı

23.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:38
Son Dakika | Kuşadası'nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı

Son dakika haberler: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 7 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 10 iş yeri, 3 ev ve 2 otomobilden yaşanan hırsızlık olayları ile 1 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, 30 güvenlik kamerasına ait kayıtları inceleyerek, 7 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Bu sabah düzenlenen baskınla M.E., D.A., S.Y., Ö.İ., M.Y., H.B. ve K.B. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Son Dakika | Kuşadası'nda 16 hırsızlık olayını gerçekleştiren 7 şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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