Son dakika haber! Kuşadası'na gelen savaş mağduru kadınlar: Başımıza her gün bombalar yağıyordu

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle sığındıkları Moldova'dan bir tur firmasının öncülüğünde uçakla İzmir'e getirilip, ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki otellere yerleştirilen savaş mağduru kadınlar, yaşadıklarını anlattı. Kiev'de 8 gün sığınakta kalan Zara Samadi (34), "Başımıza her gün bombalar yağıyordu. Şu an Türkiye'de olduğum için çok mutluyum" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle birçok kişi evlerini terk edip, çocuklarıyla birlikte farklı ülkelere gitmek zorunda kaldı. Kuşadası'ndaki sivil toplum kuruluşları, turizmciler ve iş insanları bu kapsamda Moldova'ya sığınan Ukraynalı kadın ve çocuklara yardım eli uzattı. bir tur firmasının uçağıyla önceki gece Moldova'nın başkenti Kişinev'den uçakla aralarında çocukların da olduğu 97 kişi, İzmir'e getirildi. Savaş mağduru kadınlar, Kuşadası'ndaki çeşitli otellere yerleştirildi.