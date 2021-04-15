Son dakika haber... KUŞ CENNETİNE YÜZLERCE EKMEK BIRAKTILAR
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Son dakika haber... KUŞ CENNETİNE YÜZLERCE EKMEK BIRAKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ERZURUM esnafı, Türkiye'nin başta koronavirüs olmak üzere deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerden etkilenmemesi için dualarla Erzurum Sazlığı'ndaki Kuş Cenneti'ne yüzlerce ekmek bıraktı.

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ERZURUM esnafı, Türkiye'nin başta koronavirüs olmak üzere deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerden etkilenmemesi için dualarla Erzurum Sazlığı'ndaki Kuş Cenneti'ne yüzlerce ekmek bıraktı. Bilim insanlarının 230'un üzerinde kuş türü tespit ettikleri kuş cennetinde suyun yüzeyi kısa sürede esnafın attığı ekmeklerle kaplanırken, bunu kilometrelerce uzaktan gören kuşlar bölgeye akın etti.

Fırın ve marketlerden satın aldığı ekmekleri araçların bağajlarına dolduran esnaf Muhittin Olçun ile arkadaşları, Erzurum'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki eriyen kar sularının oluşturduğu sazlık alana geldi. Olçun ve arkadaşları, bilim insanlarının 230'un üzerinde kuş türü tespit ettikleri kuş cennetindeki sulak alana 2 bine yakın ekmek attı. Erzurum'u doğal afetlerden korumak için 487 yıl önce Pir Ali Baba tarafından başlatılan 'Binbir Hatim' geleneğinde yaz-kış demeden yaban hayata her yıl belirli aylarda 10 bine yakın ekmek bıraktığını söyleyen Muhattin Olçun, yaban hayata sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Hayvanlara huzur vermeyen bir toplumun huzuru bulamayacağını hatırlatan Muhitin Olçun, doğada yaşayan hayvanların Allah tarafından insanlara emanet edildiğini söyledi. Ağzı, dili olmayan yaban hayata herkesin elinden geldiğince sahip çıkmasını isteyen Olçun şunları söyledi:

"Pir Ali Baba, 'Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (doğal afetlerden) korur' sözü ile başlayan gelenekte bende yaklaşık 10 yıldır yaban hayat için doğaya binlerce ekmek bırakıyorum. Koronavirüs vakalarının artması üzerine bu kez yolumuzu Erzurum ovasındaki kuş cennetine çevirdik. Suyun yüzeyine 2 bine ekmek attık. Bunu gören kuşların bölgeye akın etmesi ne kadar doğru bir hareket ettiğimizi gösterdi. Balonların üzerinede defol virüs yazıp bıraktık. Umarım başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada huzur ve barış hakim olur. Aslında yaşamsını bilirsek dünyamız çok güzel."

Son dakika haber... KUŞ CENNETİNE YÜZLERCE EKMEK BIRAKTILAR
Son dakika haber... KUŞ CENNETİNE YÜZLERCE EKMEK BIRAKTILAR
Son dakika haber... KUŞ CENNETİNE YÜZLERCE EKMEK BIRAKTILAR
Son dakika haber... KUŞ CENNETİNE YÜZLERCE EKMEK BIRAKTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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