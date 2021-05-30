Son dakika haber... Kurutma makinesinden çıkan yangın panikletti
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Son dakika haber... Kurutma makinesinden çıkan yangın panikletti

Son dakika haber... Kurutma makinesinden çıkan yangın panikletti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelin çamaşırhane bölümündeki kurutma makinesinde yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otelin çamaşırhane bölümündeki kurutma makinesinde yangın çıktı. Yangın otel çalışanlarını ve müşterilerini panikletti.

Yangın, Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerindeki bir otelde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin çamaşırhanesindeki kurutma makinesinden alevlerin yükseldiğini fark eden otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yoğun dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otelde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haber... Kurutma makinesinden çıkan yangın panikletti
Son dakika haber... Kurutma makinesinden çıkan yangın panikletti
Son dakika haber... Kurutma makinesinden çıkan yangın panikletti
Son dakika haber... Kurutma makinesinden çıkan yangın panikletti
Son dakika haber... Kurutma makinesinden çıkan yangın panikletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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