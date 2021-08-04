Son dakika haber | Kurum: "Yangında doğrudan etkilenen 722 vatandaşımız yaralıydı. 708'inin tedavileri tamamlandı"

Son dakika haberler... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.