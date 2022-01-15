Son dakika haber! Kurum: "Karabük'e 12 milyar lirayı bulan, hemen her alanda yatırımlar yaptık" - Haberler
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Son dakika haber! Kurum: "Karabük'e 12 milyar lirayı bulan, hemen her alanda yatırımlar yaptık"

AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Politika

Son dakika haber... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığına gelmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi Partililerle fotoğraf çektirilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları KARABÜK -...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığına gelmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi

Partililerle fotoğraf çektirilmesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları KARABÜK - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek konuşma yaptı (1)

Son dakika haber! Kurum: Karabük'e 12 milyar lirayı bulan, hemen her alanda yatırımlar yaptık

Son dakika haber! Kurum: Karabük'e 12 milyar lirayı bulan, hemen her alanda yatırımlar yaptık

Son dakika haber! Kurum: Karabük'e 12 milyar lirayı bulan, hemen her alanda yatırımlar yaptık

Demirtaş'tan Erdoğan'ın 'hesaplaşma' iddiasına yanıt: Sen benim için kaygılanmayı bırak

Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için kaygılanmayı bırak
AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un AK Parti İl Başkanlığına gelmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi Partililerle fotoğraf çektirilmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları KARABÜK -...

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