Son dakika haber | Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın...
Son dakika gündem haberi... Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz.
17.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:31
Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz."
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Kaynak: AA