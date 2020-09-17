Son dakika haber | Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın... Son dakika gündem haberi... Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz.

Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz." Kaynak: AA