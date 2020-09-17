Son dakika haber | Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın...
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Son dakika haber | Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın...

Son dakika gündem haberi... Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz.

Son dakika haber | Kurum:
17.09.2020 11:27 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:31

Kurum: "(Giresun'daki sel felaketi) Yeni Dereli'nin inşasını en kısa zamanda yapıp önümüzdeki yılın 6. ayına kadar teslim edeceğiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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