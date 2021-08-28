Son dakika haber... Kurtulmuş: "Terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kurtulmuş: "Terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz"

Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre AK Parti Artvin İl Başkanlığı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ARTVİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Artvin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Artvin İl Başkanlığı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ARTVİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Artvin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. (3)

Son dakika haber... Kurtulmuş: 'Terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz'
Son dakika haber... Kurtulmuş: 'Terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz'
Son dakika haber... Kurtulmuş: 'Terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz'
Son dakika haber... Kurtulmuş: 'Terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hamid Karzai Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Güler Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Kurtulmuş: "Terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 13:27:59. #1.15#

title