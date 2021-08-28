Son dakika haber... Kurtulmuş: "Terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz"
Son dakika haberlerine göre AK Parti Artvin İl Başkanlığı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ARTVİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Artvin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması ARTVİN - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Artvin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur