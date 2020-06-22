Son dakika haber: Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılar

Son dakika gelişmesine göre Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılarELAZIĞ'da, merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde kurtların koyunları telef etmesi üzerine, vatandaşlar silahla nöbet tutmaya başladı.

22.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:04

Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılar

ELAZIĞ'da, merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde kurtların koyunları telef etmesi üzerine, vatandaşlar silahla nöbet tutmaya başladı.

Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta yaşayan ve 20 yıldır hayvancılık yapan Nihat-Murat Gülbasan kardeşlerin, 100 koyun bulunan ağılına dün sabah kurtlar girdi. 24 koyunu telef eden kurtlar, 7 koyunu da yaraladı. Sabah yem vermek için girdikleri ağılda, kanlar içindeki koyunları gören kardeşlerin haber vermesi üzerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tutanak tuttu. 60 bin lira zararları olduğunu söyleyen kardeşler ve mahalleli, dün gece silahla nöbet tuttu.

20 yıldır kardeşiyle birlikte hayvancılık yapan ve Hicret Mahallesi Muhtarı da olan Murat Gülbasan, 80'e yakın büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvanımız var. Kurbanlık olarak besliyoruz. Kışın alıp, Kurban Bayramı için satıyoruz. Talihsiz bir olay oldu. Ağıla kurtlar saldırı düzenlemiş. 24 hayvanımız telef oldu, 7 tane yaralı vardı. Onları da kestik. Tarım İl Müdürlüğü'nden gelip tutanak tuttular, 60 bin liraya yakın zararımız var. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Bu gece nöbet tutuyoruz, kurtlar her an geri gelebilir diye, diğer hayvanlarımıza zarar vermesin diye, arkadaşlarımızla birlikte sabaha kadar nöbet tutacağız. Kurtların dağ kesiminden geldiklerini düşünüyoruz, gören arkadaşlarımız olmuş. Her köşede bir arkadaşımız şu an bekliyor dedi. Mehmet Çimen ise, kurtların gelmesini önlemek amacıyla silahlı nöbet tuttuklarını dile getirerek, Bugün sabaha kadar buradayız, nöbet tutacağız. Koyunları koruyacağız, yarın nöbeti başkaları devralacak diye konuştu.

Kurtların daha önce kendi hayvanlarına da saldırdığını söyleyen Onur Ayaz, 22 tane hayvanımız telef oldu, 6 tanesi yaralandı. Hayvanlarımızı korumak amacıyla sabaha kadar nöbet tutacağız. Silahlarımızı aldık, sağ olsun mahalle sakinlerimizden, yakın arkadaşlardan herkes geldi ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Haber
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Haber
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
'Kilometre çetesi' polis operasyonuyla yakalandı
"Kilometre çetesi" polis operasyonuyla yakalandı
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Sokak ortasında bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede öldü
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Murat Boz Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Ateş Bursa Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 13:50:43. #1.15#
title