Son dakika haber: Kurtlar 24 koyunu telef etti, silahlı nöbete başladılar

ELAZIĞ'da, merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde kurtların koyunları telef etmesi üzerine, vatandaşlar silahla nöbet tutmaya başladı.

Hicret Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta yaşayan ve 20 yıldır hayvancılık yapan Nihat-Murat Gülbasan kardeşlerin, 100 koyun bulunan ağılına dün sabah kurtlar girdi. 24 koyunu telef eden kurtlar, 7 koyunu da yaraladı. Sabah yem vermek için girdikleri ağılda, kanlar içindeki koyunları gören kardeşlerin haber vermesi üzerine gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tutanak tuttu. 60 bin lira zararları olduğunu söyleyen kardeşler ve mahalleli, dün gece silahla nöbet tuttu.

20 yıldır kardeşiyle birlikte hayvancılık yapan ve Hicret Mahallesi Muhtarı da olan Murat Gülbasan, 80'e yakın büyükbaş, 100'e yakın küçükbaş hayvanımız var. Kurbanlık olarak besliyoruz. Kışın alıp, Kurban Bayramı için satıyoruz. Talihsiz bir olay oldu. Ağıla kurtlar saldırı düzenlemiş. 24 hayvanımız telef oldu, 7 tane yaralı vardı. Onları da kestik. Tarım İl Müdürlüğü'nden gelip tutanak tuttular, 60 bin liraya yakın zararımız var. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz. Bu gece nöbet tutuyoruz, kurtlar her an geri gelebilir diye, diğer hayvanlarımıza zarar vermesin diye, arkadaşlarımızla birlikte sabaha kadar nöbet tutacağız. Kurtların dağ kesiminden geldiklerini düşünüyoruz, gören arkadaşlarımız olmuş. Her köşede bir arkadaşımız şu an bekliyor dedi. Mehmet Çimen ise, kurtların gelmesini önlemek amacıyla silahlı nöbet tuttuklarını dile getirerek, Bugün sabaha kadar buradayız, nöbet tutacağız. Koyunları koruyacağız, yarın nöbeti başkaları devralacak diye konuştu.

Kurtların daha önce kendi hayvanlarına da saldırdığını söyleyen Onur Ayaz, 22 tane hayvanımız telef oldu, 6 tanesi yaralandı. Hayvanlarımızı korumak amacıyla sabaha kadar nöbet tutacağız. Silahlarımızı aldık, sağ olsun mahalle sakinlerimizden, yakın arkadaşlardan herkes geldi ifadelerini kullandı.

