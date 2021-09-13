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Kursa gitmek için evden çıkan çocuktan haber alınamıyor

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Kursa gitmek için evden çıkan çocuktan haber alınamıyor

Bursa'da kursa gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Batu Sırmaoğlu'ndan haber alınamıyor.

Bursa'da kursa gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Batu Sırmaoğlu'ndan haber alınamıyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde bulunan kurs merkezine gitmek için evinden çıkan 13 yaşındaki Batu Sırmaoğlu eve dönmeyince ailesi polise başvurdu. Çocuklarından haber alamayan Sırmaoğlu ailesi, oğullarını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/İHA)

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