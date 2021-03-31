Son dakika haber: Küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak için iş birliği çağrısı yapıldı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için uluslararası iş birliğine büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, "Paris Anlaşması'ndaki sözlerimizi yerine getirmiyoruz ve 4 derece sıcaklık artışına doğru ilerliyoruz.

ABD'nin İklim Özel Temsilcisi John Kerry küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için uluslararası iş birliğine büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, "Paris Anlaşması'ndaki sözlerimizi yerine getirmiyoruz ve 4 derece sıcaklık artışına doğru ilerliyoruz. Bir 10 yılı daha harcayamayız çünkü bilim önümüzdeki 10 yılda yeterince ilerleme kaydetmezsek, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlayamayacağımızı söylüyor." dedi.

Kerry, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) iş birliğinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilen Sıfır Emisyon Zirvesi'nde, ABD, Avrupa ve Çin'in küresel emisyonların yüzde 50'sinden fazlasından sorumlu olduğunu ifade etti.

Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece veya 2 derecenin oldukça altında sınırlayarak 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için tüm ülkeler ve kurumların iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydeden Kerry, "Şu an burada birçok gelişmiş ülkenin temsilcileri olarak birlikte konuşuyoruz çünkü diğer gelişmiş ülkelerin bizim 1800'lerden beri yaptığımız hataları yapmasını istemiyoruz. Bu hatalar geçmişe dayanıyor ama küresel sıcaklık artışıyla mücadeleyi tek başımıza yapamayız. Bunu, 2015'te Paris'te yaptığımız gibi yine birlikte yapmalıyız." diye konuştu.

Kerry, bilimin yıllardır küresel sıcaklık artışının önlenmesi gerektiği konusunda uyardığını dile getirerek, "Gezegen her gün bunu başarmamız için haykırıyor. Gelecek nesiller biz yetişkinlerden yetişkin gibi kararlar almamızı ve uygulamamızı istiyor." dedi.

Şu anda Paris Anlaşması'ndaki tüm taahhütler gerçekleştirilse bile küresel sıcaklık artışının 3,7 dereceye çıkacağını belirten Kerry, şöyle devam etti:

"Buna rağmen Paris Anlaşması'ndaki sözlerimizi yerine getirmiyoruz ve 4 derece sıcaklık artışına doğru ilerliyoruz. Hızlanmamız gerekiyor. Birçok ülke için hedefleri gerçekleştirmek artık daha kolay ve önümüzdeki enerji dönüşümünü gerçekleştirerek temiz enerji kaynaklarına ve teknolojiye geçmemiz için tarihteki en büyük ekonomik fırsat var. Bir 10 yılı daha harcayamayız çünkü bilim önümüzdeki 10 yılda yeterince ilerleme kaydetmezsek, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlayamayacağımızı söylüyor. Bu 10 yılda yeterli çabayı göstermezsek, 2050'de net sıfır emisyona ulaşmamız için bir yol haritamız olamayacak. Bu nedenle, önümüzdeki zorluk küresel ve uluslararası iş birliği gerektiriyor. ABD, bu iş birliğinin bir parçası olmaya kararlı."

"Tüm ülkeleri net sıfır emisyon hedefini başarmaya çağırıyorum"

COP26 Başkanı Alok Sharma, 2015'te imzalanan Paris Anlaşması ile küresel sıcaklık artışını 1,5 derece veya 2 derecenin oldukça altında sınırlamak hedefinin başarıya ulaşması için ortak bir hedef belirlendiğini ifade ederek, "Bu hedefi başarmak 2050'de dünyanın sıfır emisyona ulaşmasına bağlı. Şu anda emisyonların yüzde 70'ini oluşturan ülkelerin net sıfır emisyon hedefleri var ama tüm ülkeleri net sıfır emisyon hedefini başarmaya çağırıyorum." dedi.

Bu hedefe ulaşmak için şu an atılan adımların yeterli olmadığını belirten Sharma, şöyle konuştu:

"Mevcut politikalardaki hedefler kapsamında, küresel sıcaklık artışının 3 derecenin üzerine çıkma riski söz konusu ve bu durum dünyanın birçok yerinde apokaliptik bir geleceğe yol açabilir. Hedeflerimizin acil ve etkili bir şekilde aksiyona dönüşmesi gerekiyor. Küresel emisyonların 2030 itibarıyla yarı yarıya azaltmamız lazım. Kesinlikle düşünerek veya hedefler belirleyerek bir 10 yıl daha geçiremeyiz. Önümüzdeki 10 yıl hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz bir dönem olmalı. Ülkelerin, net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmak için sağlam ve somut planlar ortaya koyması gerekiyor. Bunun için de kömür kullanımının sonlanması, kirliliğe yol açan kaynakların finansmanının durdurulması ve tamamen temiz enerji kaynaklarına geçiş kritik önemde. Finansman ve uluslararası iş birliği olmadan bu hedefi gerçekleştirmemiz mümkün değil."

Sihirli kelime "inovasyon"

IEA Başkanı Fatih Birol dünyanın en büyük ekonomilerinin 2050 ve 2060'a kadar sıfır emisyona ulaşmayı hedeflediğini anımsattı.

Bu ülkelerin küresel emisyonların yüzde 70'inden sorumlu olduğunu kaydeden Birol, "Bu, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlama hedefine ulaşabilmemiz için çok büyük ve umut veren bir rakam ama hiçbir ülke bu hedefleri tek başına gerçekleştiremez. Önümüzde çok büyük bir zorluk var. Bunun için en çok ihtiyaç duyulan nokta uluslararası iş birliği ve bu işbirliği olmadan bu zorluğu aşamayız." diye konuştu.

Hali hazırda mevcut olan temiz enerji teknolojileri, elektrikli araçlar ve enerji verimliliği uygulamalarının 1,5 derece hedefine ulaşmak için yeterli olmadığını söyleyen Birol, karbon yakalama ve bataryalar gibi yeni teknolojiler ve inovasyonun kilit önemde olduğunu vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya