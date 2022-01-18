Son dakika haber! Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor

Gelen son dakika haberlerine göre Küresel piyasalarda dün ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda dün ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenmesinin ardından, bugün yurt içi ve yurt dışında yoğunlaşan veri gündemi takip edilecek.

Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla dün ABD piyasalarında işlem gerçekleştirilmezken, Çin'de açıklanan büyüme verileri ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) orta vadeli borçlanma faizlerini Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirmesi yatırımcı risk algısını şekillendiren temel gelişmeler oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyanta yönelik haber akışı da gündemin odağındaki yerini koruyor. Çin'de gelecek ay başlayacak Pekin Kış Olimpiyatları öncesi ülkede Kovid-19'a karşı "sıfır tolerans" politikası uygulansa da yapılan toplu testler sonucu şehir kapatmaları ve seyahat kısıtlamaları devam ediyor. Avrupa tarafında ise İngiltere'de bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında, vaka sayılarındaki düşüş dolayısıyla bazı önlemlerin kaldırılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, tahvil piyasasında enflasyona dair kaygıların ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi faizlerin yukarı yönlü hareketini destekliyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,8570 ile son 2 yılın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 1,84 seviyelerinde dengelenirken, İngiltere, İtalya ve İspanya'da da uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesi dikkati çekiyor. Dolar endeksi ise dün 95,0-95,4 dar bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 95,4 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa tarafında, dün avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları, enflasyondaki yükselişi görüşmek üzere toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, mevcut enflasyonist baskıların bu yıl içinde azalmaya başlayacağına inandıklarını belirtirken, yüksek enflasyon seviyelerinin önceki öngörülerinden daha uzun bir süre devam etmesini beklediklerini bildirdi. Enerji tedarikine ilişkin sorunlar da gündemde kalmaya devam ederken, dün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın gerginliği artırması durumunda Kuzey Akım 2 projesine ilişkin gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Bu gelişmeye karşın doğal gaz vadeli kontratlarının düşüşünü devam ettirerek 67 dolar seviyelerine gerilemesi dikkati çekti.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün 1,14'ün altına inmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Asya tarafında, bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, ekonomiye yönelik projeksiyonlarında revizyona gitti. Banka kredilerini teşvik etmeye yönelik fon sağlama önlemi kapsamında kredi kullandırımı için 30 Haziran 2022 olan son tarihi de bir yıl uzattı. Banka ayrıca, Mart 2022'de bitecek 2021 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 0 düzeyinde korudu. Aynı döneme ilişkin reel Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) beklentisini ise yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e düşürdü. Mart 2023'te bitecek 2022 mali yılına ilişkin enflasyon beklentisini yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e yükselten banka, büyüme öngörüsünü ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,8'e revize etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,62 değer kazanarak yükseliş eğilimini üst üste 11. işlem gününe taşıdı ve günü 2.085,76 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,5 düşüşle 13,4406'ya gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,45 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantısı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini, dün ABD piyasalarındaki tatilin de etkisiyle pay piyasalarında oynaklığın düşük olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.110 seviyesinin direnç, 2.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 İngiltere, kasım ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya, ocak ayı ZEW Beklenti Endeksi

14.30 Türkiye, kasım ayı konut fiyat endeksi

16.30 ABD, ocak ayı New York Fed Sanayi Endeksi