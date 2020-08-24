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Son dakika haber... Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı

Son dakika haberine göre Küresel piyasalar, veri gündeminin görece zayıf olduğu haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Son dakika haber... Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif başladı
24.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:04

Küresel piyasalar, veri gündeminin görece zayıf olduğu haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler vurgulansa da beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler piyasaları desteklemeye devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve makroekonomik verilerdeki toparlanma eğilimi ile pay piyasalarındaki iyimserlik korunurken, bu hafta veri takviminin görece zayıf olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 24,7 ile rekor seviyede artış kaydederken, ülkede imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) de ağustosta 2,7 puanlık artışla 53,6 değerine çıktı ve son 19 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Veriler sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,69, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve Almanya'da ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret eden veriler sonrası cuma günü borsalarda sınırlı da olsa düşüşler görüldü.

Almanya'da bileşik PMI, ağustosta hizmet sektöründeki toparlanmanın ivme kaybetmesiyle 1,6 puan ile beklentilerin üzerinde düşerek 53,7 puana geriledi. Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,51, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,30 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Bugün Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta piyasaların yönü üzerinde etkili olan gündem maddesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklaması oldu. Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirirken, BIST 100 endeksi, cuma günü kar satışlarının etkisini artırması ile yüzde 1,5 değer kaybetse de haftalık bazda yüzde 2,40 yükseldi. Endeks haftayı 1.109,88 puandan tamamlarken, cuma günü 7,3330'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,3410 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta veri gündeminin görece zayıf olduğunu belirterek, perşembe günü başlayacak Jackson Hall toplantısında başta Fed Bakanı Jerome Powell olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip dilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, ağustos ayı finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

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Kaynak: AA

Manşet

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