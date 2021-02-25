VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.584 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.586,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 1.584,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 1.564,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD borsalarındaki alıcılı seyre paralel 1.577,00 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Powell, Fed'in enflasyon hedeflerine ulaşmasının 3 yıldan fazla sürebileceğini belirterek, ekonomi normale dönerken enflasyonun oynak olabileceğini, ancak bunu geçici olarak gördüklerini kaydetti.

Powell'ın açıklamaları, Fed'in faiz oranlarında uzun bir süre değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyesinde bırakmayı planladığı şeklinde değerlendirilirken, açıklama sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüşün sınırlı kalması ise dikkati çekti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.605 puanın direnç, 1.580 ve 1.555 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar