HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haber: Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Son dakika haberine göre Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, bugün veri gündeminin de zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Son dakika haber: Küresel piyasalar karışık seyrediyor
22.07.2020 08:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:54

Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, bugün veri gündeminin de zayıf olmasının etkisiyle iç dinamiklerin öne çıkması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ve ekonomi yönetimlerinin desteklerinin pozitif etkilerine karşın belirsizliklerin sürmesi, pay piyasalarının karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan finansal sonuçlara göre IBM, Coca-Cola, Lockheed Martin ve Philip Morris gibi şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarının beklenenden iyi gelmesiyle güne yükselişle başlayan New York borsasında, hisse ve sektör bazlı hareketler etkili oldu.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,60 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,81 düşüş kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullanarak konuya ilişkin iyimserliği törpülese de aşı ve tedavi geliştirme konusunda ilerleme kaydedildiğini söylemesi dikkati çekti.

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, Kovid-19 salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası pay piyasalarında alıcılı bir seyir izlenirken, avro da dolar karşısında yükselişini sürdürdü.

Avro/dolar paritesi 1,1549 ile Ocak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda 1,1540 seviyesinde dengelendi.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,96, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

Bugün Asya piyasalarında, altın fiyatının yükseliş eğilimini sürdürdüğü, pay piyasalarının ise karışık bir seyir izlediği görülüyor. Altının ons fiyatı 1.866 dolarla Eylül 2011'en bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ons altın, 2011'de 1.921 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün 120.585,55 puanla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçti. Bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 118.042,00 puandan tamamladı.

Analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, haziran ayı konut satışları

17.30 ABD, ham petrol stokları

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı 3. Sayfa
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Magazin
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti Güncel
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu 3. Sayfa
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Galatasaray'ın evli yıldızı Ryan Donk, İstanbul gecelerinde 2 kadınla görüntülendi
Galatasaray'ın evli yıldızı Ryan Donk, İstanbul gecelerinde 2 kadınla görüntülendi
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Nuri Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 09:14:06. #1.14#
title