Son dakika haber! Küresel Fon'dan salgın hastalıklar ile mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek
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Son dakika haber! Küresel Fon'dan salgın hastalıklar ile mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Küresel Fon'dan salgın hastalıklar ile mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek

Son dakika haberi: Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaş Fonu (The Global Fund), salgın hastalıklarla mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek verdi.

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Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaş Fonu (The Global Fund), salgın hastalıklarla mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek verdi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo yaptığı açıklamada, salgın hastalıklarla mücadelede için ülkenin Küresel Fon'dan 204 milyon dolar destek aldığını belirtti.

Bu fonun 3 yıllık bir çalışma için kullanılacağını kaydeden Akufo-Addo, fonun hükümetin diğer kronik ve bulaşıcı hastalıklarla baş edebilecek sağlık yapıları inşa etmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

Akufo-Addo, hükümetin herkese Evrensel Sağlık Kapsamı sağlamak için yerel finansmanı artırmaya çalışacağını ifade etti.

Gana, 2002'de salgın hastalıklarla mücadele için Küresel Fon'dan 804 milyon dolar destek almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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