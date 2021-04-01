Son dakika haber! Küresel Fon'dan salgın hastalıklar ile mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek
Son dakika haberi: Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaş Fonu (The Global Fund), salgın hastalıklarla mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek verdi.
Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaş Fonu (The Global Fund), salgın hastalıklarla mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek verdi.
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo yaptığı açıklamada, salgın hastalıklarla mücadelede için ülkenin Küresel Fon'dan 204 milyon dolar destek aldığını belirtti.
Bu fonun 3 yıllık bir çalışma için kullanılacağını kaydeden Akufo-Addo, fonun hükümetin diğer kronik ve bulaşıcı hastalıklarla baş edebilecek sağlık yapıları inşa etmesine olanak sağlayacağını kaydetti.
Akufo-Addo, hükümetin herkese Evrensel Sağlık Kapsamı sağlamak için yerel finansmanı artırmaya çalışacağını ifade etti.
Gana, 2002'de salgın hastalıklarla mücadele için Küresel Fon'dan 804 milyon dolar destek almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu