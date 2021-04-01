Son dakika haber! Küresel Fon'dan salgın hastalıklar ile mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek

Son dakika haberi: Küresel AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Savaş Fonu (The Global Fund), salgın hastalıklarla mücadele için Gana'ya 204 milyon dolar destek verdi.