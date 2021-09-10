Son dakika haber: Küresel deniz üstü rüzgar kurulu gücü artıyor
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Son dakika haber: Küresel deniz üstü rüzgar kurulu gücü artıyor

Son dakika haber: Küresel deniz üstü rüzgar kurulu gücü artıyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberine göre Küresel deniz üstü (offshore) kapasitesi geçen yıl sonunda 6,1 gigavat artışla, toplam 35,5 gigavata ulaştı.

Küresel deniz üstü (offshore) kapasitesi geçen yıl sonunda 6,1 gigavat artışla, toplam 35,5 gigavata ulaştı.

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından yayımlanan "Deniz üstü Rüzgar Raporu 2021" başlıklı rapora göre, küresel elektrik üretiminin yüzde 5'i deniz üstü rüzgar santrallerinden karşılandı.

2019'da başlayan ve etkisi halen devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen deniz üstü rüzgar enerjisi sektörü 2020'de en iyi ikinci yılını yaşadı.

Deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 2025'te yıllık 20 gigavat artış oranını aşacak. Aynı dönemde deniz üstü rüzgar enerjisinin, toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 6,5'ten yüzde 20'ye yükselecek.

Asya pazarı, ağırlıklı olarak ekipman üretimi ve kurulu güçte öncü olurken, bunu Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri takip etti.

Kurulu deniz üstü rüzgar gücü 2020 sonunda 6,1 gigavat artışla 35,5 gigavata yükseldi.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen GWEC Yönetim Kurulu Üyesi Alastair Dutton, 2020 sonunda dünya genelindeki deniz üstü rüzgar kapasitesinin 35 gigavata ulaşmasının salgın şartlarına rağmen bir başarı olduğunu ifade etti.

Dutton, deniz üstü rüzgar enerjisi sektöründeki büyümenin yeni teknoloji ve yüzen rüzgar santralleri gibi uygulamalarla daha da artacağını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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