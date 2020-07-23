Son dakika haber... Kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapmayın
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Son dakika haber... Kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapmayın

Gelen son dakika haberine göre Kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapmayın Kurbanda kesilen eti dinlendirmeden tüketmeyin Adana'da kasap ve kebapçılardan et saklama ve tüketme önerileri Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, etin kesildikten sonra yemek için en az 3 saat dinlenmesi gerektiğini belirtti Kebapçı...

23.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:00

Kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapmayın

Kurbanda kesilen eti dinlendirmeden tüketmeyin

Adana'da kasap ve kebapçılardan et saklama ve tüketme önerileri

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, etin kesildikten sonra yemek için en az 3 saat dinlenmesi gerektiğini belirtti

Kebapçı Yaşar Aydın: "Kurban Bayramı'nın ilk günü saç tava, tepsi tava yapıp yenebilir"

ADANA - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kasaplar ve kebapçılar etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, etin en az bir gün dinlenmesinin sindirim sistemi açısından uygun olacağını söylerken, kebapçı Yaşar Aydın ise ilk günkü etle Adana kebabı yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını söyledi.

Yaz mevsimine denk gelen Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında kasap ve kebapçılar uyarılarda bulundu.

Et tüketimi ve tescilli kebabıyla meşhur Adana'da Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, etlerin kesildikten sonra yemek için en az 3 saat dinlenmesi gerektiğini belirtti. Etleri saklamak için ise poşet yerine jelatinlere sarılmasını tavsiye eden Yağmur, "Kesildikten sonra etin maksimum 1 saat serin ortamda dinlenmesi ve dinlendikten sonra buzdolabına konulması lazım. Buzdolabına da poşet veya kağıt gibi ürünlerle etleri koymasınlar. Tabakta eğer dolaba koyarlarsa daha sağlıklı olur" dedi.

"Et tüketilmeden 3 saat bekletilmeli"

Etin kesilir kesilmez tüketilmesinin mide rahatsızlığına yol açabileceğini belirten Murat Saruhan Yağmur, "Vatandaşlarımız ilk önce kurbanı kesince eti 1 gün dinlendirmeli. Taze olarak et yenmez sert düşer. Sert düşünce iyi pişmez. Mutlak suretle dinlendirmelerini tavsiye ediyoruz. Et eğer hemen tüketilirse mide ağrısı olabilir. Hazmı zorlaştırır. Bunlarla ilgili etlerin dinlenmesini istiyoruz. Çok acele ediyorlarsa eti azami 3 saat dinlendirsinler" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara et parçalama konusunda da tavsiye veren Yağmur, et parçalama işinin kasaplara bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Adana kebap ilk günde lezzetli olmaz"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını belirterek, "Et 1 gün dolapta kalırsa daha iyi yumuşar. Eğer hemen tüketmek isterlerse de dolaptan çıkartılıp doğranmalı. İlk gün saç tava, tepsi tava yapıp yenebilir. Kebap da yapabilirler ama o lezzeti alamazlar. İkinci günü yenirse kebabı daha uygun düşer. Ben onlara ikinci gün kebap yemelerini tavsiye ediyorum. Birinci gün muhakkak tava yesinler" dedi.

"Et temizlenip hemen dolaba konulmalı"

Kurban eti saklayacak vatandaşlara da etin saklanması konusunda önerilerde bulunan Aydın, "Kestikten sonra eti korumak, dolaba koyup parçalamak çok önemli. Et kesilir kesilmez pişer çok lezzetli olur ama dinlenirse daha yumuşak olur. En azından 1 gün dinlendirilmeli. Etler kesildikten sonra hemen dolaba konulmalı. Eğer konulmazsa bakteri üretir ve et kokar. Yaz günlerinde et 1 saat dışarıda kalırsa arıya gider. Vatandaşlar keser kesmez eti temizleyip dolaba koymalı."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapmayın

Kaynak: İHA

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