Son dakika haber: Kurallara uymayan markete ceza

Son dakika gelişmesine göre Korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içilmemesi gereken meydanlar ve saat 20.00 itibari ile kapatılması gereken dükkanlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sigara içilmemesi gereken meydanlar ve saat 20.00 itibari ile kapatılması gereken dükkanlar polis ekipleri tarafından tek tek denetlendi. Kurallara uymayan vatandaşlara ve markete ceza yağdı.

Arnavutköy'de yeni kısıtlamalar ile ilgili saat 20.00'da kapatılması gereken işletmelere polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Saatin geçmesine rağmen hala açık olan bir markete ceza yazıldı. Cafe ve restaurantlar tek tek içeride müşteri bulundurulmaması ile ilgili uyarıldı. Sigara içilmesinin yasak olduğu Arnavutköy Cumhuriyet Meydanın'da sigara içtiği tespit edilen 1 kişiye de 900 TL para cezası yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı