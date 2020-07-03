Son dakika haber! Kuraklığın vurduğu Trakya'nın çiftçisini 'taban fiyat' kurtardı -2
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Son dakika haber! Kuraklığın vurduğu Trakya'nın çiftçisini 'taban fiyat' kurtardı -2

Gelen son dakika haberine göre Kuraklığın vurduğu Trakya'nın çiftçisini 'taban fiyat' kurtardıTRAKYA'da, kurak geçen kışın ardından şiddetli yaz yağmurları ve dolu buğday üreticisini vurdu.

03.07.2020 09:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:49

Kuraklığın vurduğu Trakya'nın çiftçisini 'taban fiyat' kurtardı

TRAKYA'da, kurak geçen kışın ardından şiddetli yaz yağmurları ve dolu buğday üreticisini vurdu. Bölgede başlayan hasat ile birlikte tarlalarını geçen yıla göre yüzde 50'ye varan kayıpla biçtikleri için zarar ettiklerini söyleyen üreticiler, buğdayın tonunu devletin 1650 TL olarak açıklamasının kendilerini kurtardığını söyledi.

Türkiye'nin ekmeklik buğday ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, kurak geçen kış ile beraberindeki şiddetli yaz yağmuru ve dolu buğday üreticisini üzdü. Geçtiğimiz yıla oranla dönümünden yarı yarıya az verim alan üretici, devletin tonunu 1650 TL'den açıkladığı alım fiyatıyla teselli bulurken, umudunu ise ayçiçeğinden alacağı verime bağladı. Özellikle verim kaybını, kış ayının kurak geçmesi ve ilkbahar yağmurlarının da yağmamasına bağlayan üretici, tüccarın da alım zamanı fiyat düşürmesinden şikayetçi oldu.

'FİYATLAR İYİ, ZARARI KARŞILIYOR'

Edirne'nin Hacıumur köyünde çiftçilik yapan Remzi Erdoğan, verimin zayıf olduğunu belirterek, "Kış sezonu kurak geçti, yağmurlar olmadı. İlkbahar yağmurları vurdu ama bölge bölge vurdu. Bu bölgeye vurduysa diğerine vurmadı. Şu anda da hasadımız bitmek üzere. Geçen seneye göre verimin 3'te 1'i yok. Bu duruma bir şey yapamayız" diye konuştu.

Devletin açıkladığı fiyatların iyi olduğunu ifade eden Erdoğan, tüccarın ise alımda fiyat kırmasını eleştirdi. Erdoğan, "Devletin açıklamış olduğu fiyatlar iyi fakat tüccarın eline düştüğünüz zaman işiniz zor. Son günlerde yağan yoğun yağmurdan da taneler bozuldu ve rekoltesi, proteini düştü. Dolayısıyla tüccar fiyatı 200 - 300 lira aşağı çekti. 1700'e kadar çıkan ekini 1400 liraya kadar düşürüyorlar. Açıklanan fiyat iyi sayılır bunun yanında. Zararımızı başa baş karşılıyor" dedi.

'BU YIL AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATACAĞIZ'

Edirne'nin Havsa ilçesinde çiftçilik yapan Haşim Çetin de gerekli mevsimsel yağmurların yağmadığı için verimin düşük olduğunu belirtti. Çetin, "Verimler ne yazık ki düşük bu yıl. Bahar yağmurları yağmadığı için bu yıl verim alamıyoruz. Bir süre bayağı kurak geçti, son günlerde yağan yağmurlar da her yere yağmadı. Mesela bizim köye yağan yağmur Hacıumur'a yağmadı. Geçen sene 600 kilo verim aldığımız yerden bu yıl 300 bilemedin en fazla 400 kilo alıyoruz. Yani bu sene umduğumuz gibi olmadı. Dolayısıyla bu yıl ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Borca fazla açılmayacağız, kabuğumuza sığacağız" ifadelerini kullandı.

'VERİM 150 KİLODAN 300 KİLOYA KADAR DEĞİŞİYOR'

Hasköylü bir diğer üretici İsmail Yaydık ise bölgenin yüzde 90'ına yakınında verimin düşük olduğunu kaydetti. Yaydık, "Genelde bu yıl buğdayda verim çok düşük. Ben 65 yaşındayım, bugüne kadar bu kadar verim düşüklüğü görmedim. Mayıs sonunda yağış alan bazı bölgeler var, sadece oralarda verim iyi. Ama genelde yüzde 90- 95'i kötü. 150 kilodan 300 kiloya kadar verim var ve bu rakam çok az. Şu anda ayçiçekleri iyi gidiyor. Onlar mevsim yağmurlarını iyi aldı. İnşallah çiftçimiz buğdaydan bulamadığını ayçiçeğinden bulur" dedi.

TEKİRDAĞ'I DA KURAKLIK VURDU

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 20 yıldır çiftçilik yapan Levent Duran, bu yıl yaşanan kuraklığın büyük verim kaybına neden olduğunu söyledi. Önceki yıllarda dönümünden 650- 700 kilo mahsul aldıklarını belirten Duran, "Bu aynı tarladan 100- 150 kilo ürün topladık. Buğday başaklarının hepsinin içi boş çıkıyor. Komşu tarlamızı biçtik yüz dönüm tarladan 10 ton buğday çıktı. Bizim hepimizin tarım krediye borcumuz var. Ne yapacağımızı şaşırdık, hepimiz şoktayız. İlçe Tarım Müdürlüğü de kuraklık sonucunda ürünlerde en az yarı yarıya düşüş olduğunun tespitlerini yapmış" diye konuştu.

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Son dakika haber! Kuraklığın vurduğu Trakya'nın çiftçisini 'taban fiyat' kurtardı -2

Kaynak: DHA

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