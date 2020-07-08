Son dakika haber! Küpkaya Kanyonu cezbediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Küpkaya Kanyonu cezbediyor

Gelen son dakika haberine göre Küpkaya Kanyonu cezbediyor Ordu'da gezilip görülmesi gereken yerler arasında üst sıralarda yer alan Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

08.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:05

Küpkaya Kanyonu cezbediyor

ORDU - Ordu'da gezilip görülmesi gereken yerler arasında üst sıralarda yer alan Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Ulubey ilçesinin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve önceki yıllarda Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu; doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalıklarıyla dikkat çekerken balık tutmak, kano sporu yapmak ve yüzmek için gelen ziyaretçilerine de imkan sağlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal taşlarla oluşturulan yürüyüş yoluyla kanyonun cazibesi daha da arttı.

Tabiat harikası

İlk kez yürüyüş yolu kazandırılan kanyonda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Burada muhteşem bir tabiat güzelliği var. İlk etapta çevreyi bozmadan, özel taşlarla yolunu yaptığımız kanyonda korkuluk ve köprü de yapmayı planlıyoruz. Burası gerçekten bir tabiat harikası. Bu güzellikler sadece bize kalmamalı, gezip görecek kişiler de buradan yararlanmalı. O nedenle burayı vatandaşlarımızın ve turizmin hizmetine sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Doğal eczane

Gördüğü güzelliklere hayranlığını gizleyemeyen Başkan Güler, tabiatın sunduğu nimetleri tanıtmayı da ihmal etmedi. Araziden topladığı şifa deposu otları tanıtan Başkan Güler, "Bunlar bizim doğal zenginliğimiz. İnsanlar bu şifalı bitkilerden yararlanmak için eczanelerde kurutulmuş halde satın alıyor. Ordu'nun birçok noktası gibi Ulubey de bir doğal eczane deposu" diye konuştu.

Başkan Güler, Küpkaya Kanyonu'nun güzelliklerini yerinde görmek için macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Küpkaya Kanyonu cezbediyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler Güncel
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 3. Sayfa
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 3. Sayfa
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Dünya
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
TRT'nin yeni dizi ekrana gelmek için geri sayıma başladı! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt, Fenerbahçe maçı öncesinde ısınırken sakatlandı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Adana'da berber kalfası, dün tıraş ettiği müşterisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
CHP'lilerin yolsuzlukla suçladığı isim İBB Genel Sekreteri oldu
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
Werder Bremen'li golcü Pizarro, 41 yaşında futbola veda etti
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Anne Asker Çocuk
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Küpkaya Kanyonu cezbediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 14:18:47. #1.15#
title