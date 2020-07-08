Son dakika haber! Küpkaya Kanyonu cezbediyor Gelen son dakika haberine göre Küpkaya Kanyonu cezbediyor Ordu'da gezilip görülmesi gereken yerler arasında üst sıralarda yer alan Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Küpkaya Kanyonu cezbediyor

ORDU - Ordu'da gezilip görülmesi gereken yerler arasında üst sıralarda yer alan Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Ulubey ilçesinin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve önceki yıllarda Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu; doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalıklarıyla dikkat çekerken balık tutmak, kano sporu yapmak ve yüzmek için gelen ziyaretçilerine de imkan sağlıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğal taşlarla oluşturulan yürüyüş yoluyla kanyonun cazibesi daha da arttı.

Tabiat harikası

İlk kez yürüyüş yolu kazandırılan kanyonda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Burada muhteşem bir tabiat güzelliği var. İlk etapta çevreyi bozmadan, özel taşlarla yolunu yaptığımız kanyonda korkuluk ve köprü de yapmayı planlıyoruz. Burası gerçekten bir tabiat harikası. Bu güzellikler sadece bize kalmamalı, gezip görecek kişiler de buradan yararlanmalı. O nedenle burayı vatandaşlarımızın ve turizmin hizmetine sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Doğal eczane

Gördüğü güzelliklere hayranlığını gizleyemeyen Başkan Güler, tabiatın sunduğu nimetleri tanıtmayı da ihmal etmedi. Araziden topladığı şifa deposu otları tanıtan Başkan Güler, "Bunlar bizim doğal zenginliğimiz. İnsanlar bu şifalı bitkilerden yararlanmak için eczanelerde kurutulmuş halde satın alıyor. Ordu'nun birçok noktası gibi Ulubey de bir doğal eczane deposu" diye konuştu.

Başkan Güler, Küpkaya Kanyonu'nun güzelliklerini yerinde görmek için macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Kaynak: İHA