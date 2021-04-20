Son dakika haberleri... Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı.
Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı
İSTANBUL - Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuştuğu depoda patlamalar yaşanıyor. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ