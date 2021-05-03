GİRESUN KUMARHANEYE ÇEVRİLEN İNŞAATTAKİ BASKIN KAMERADA

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda kumarhaneye çevrilip, tombala oynandığı tespit edilen karkas ev inşaatında yakalanan 12 kişiye, toplam 22 bin 836 TL ceza uygulandı.

GİRESUN'un Eynesil ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda kumarhaneye çevrilip, tombala oynandığı tespit edilen karkas ev inşaatında yakalanan 12 kişiye, toplam 22 bin 836 TL ceza uygulandı.

İlçenin, Ören beldesi, Tamyanı Mahallesi'nde karkas haldeki inşaatta kumar oynandığı bilgisi üzerine hareke geçen jandarma ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 12 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere, kumar oynamak ve salgın tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 22 bin 836 TL ceza verildi. Jandarma ekiplerinin baskın anı da kamera görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı