Son dakika haber | Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, cezadan kaçamadı
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Son dakika haber | Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, cezadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, cezadan kaçamadı

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 838 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 838 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Kumar ve fuhuş operasyonunda yakalanan 1 kişi yaralanırken, apart dairesinde para karşılığında ilişkiye giren 4 şüpheliye idari ve adli işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart ile 5 Nisan 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde bin 741 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1 apart dairesinde para karşılığında fuhuş yaptığı belirlenen 2 eskort kadın ve 2 müşteri tespit edilerek toplam 4 şüpheliye 6 bin 49 TL idari para cezası uygulanırken, adli işlem gerçekleştirildi. Farklı bir adreste kumar oynandığı tespit edilerek, 1 şüpheli kaçarken çatıdan düşerek elinin kırıldığı ve kumar oynayan diğer 3 şüpheliye korona virüs tedbirleri kapsamında 4 bin 8 TL idari para cezası uygulandı. Alkollü bir mekanda yapılan kontrolde işyeri içerisinde konsomatris çalıştığı ve faaliyet dışına çıktığı tespit edilerek tutanak tutuldu.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 36 kişiye 30 bin 960 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 246 işyeri denetlendi. Denetimlerde bin 97 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 2 kişinin karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek bin 720 TL idari para cezası uygulandı. Sosyal Mesafe kurallarını ihlal eden 34 kişiye toplamda 29 bin 240 TL idari para cezası uygulandı.

Kimlik bildirmeyen 3 ayrı apart yetkilisine 29 bin 496 TL idari para cezası

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 3 Nisan 2021 günü düzenlenen "Günübirlik Kiralanan evler ve Pandemi Tedbirleri" denetiminde kent merkezinde ve ilçelerde faaliyet gösteren geçici konaklama yerlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Denizli'de 49 ekip 189 personelin katılımı ile gerçekleştirilen 23 farklı adreste bulunan otel, 53 ayrı adreste bulunan 685 apart dairesi kontrol edildi. Yapılan kontroller sonucunda kuralları ihlal eden 3 ayrı apart yetkilisine toplam 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Son dakika haber | Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, cezadan kaçamadı
Son dakika haber | Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, cezadan kaçamadı
Son dakika haber | Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, cezadan kaçamadı
Son dakika haber | Kumarhaneden kaçarak çatıya çıkan kişi yaralandı, cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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