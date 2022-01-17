Son dakika haber | Kumar oynayan 96 kişiye 174 bin 624 TL idari yaptırım kararı

Son dakika habere göre Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 687 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 687 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Alkollü mekanlarda belgesiz canlı müzik ve bir kadının konsomasyon olarak çalıştığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 10 ile 16 Ocak 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 687 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 980 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. Denetimlerde 4 farklı alkollü mekanda yapılan kontrolde 2 işyerinde canlı müzik belgesi olmadığı, 2 iş yerinde ise bir kadının konsomasyon olarak çalıştığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi. Denetimler ve operasyonlar neticesinde bir dernek lokalinin başka bir derneğe ait üye defterinin kullanıldığı tespit edildi. Bir fuhuş olayında ise 3 kişiye 3 bin 513 TL idari yaptırım cezası uygulanırken şüpheliye "Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etmek" suçundan adli işlem uygulandı.

Kumar operasyonları hız kesmiyor

Bir kahvehanede yapılan kontrollerde kumar oynayan 5 kişiye 12 bin 608 TL idari para cezası uygulanırken, 1 şahsa ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. Kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 2 bin 682 TL para ele geçirildi.

Kumar oynayan 96 kişiye 174 bin 624 TL para cezası

Bir işyerinde ise güvercinler üzerinden tombala çekmek suretiyle kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine, işyerinde yapılan denetimlerde kumar oynayan 96 kişiye 174 bin 624 TL idari yaptırım kararı uygulanırken, 2 kişiye "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde 391 adet güvercin ele geçirildi. - DENİZLİ