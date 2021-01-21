Son dakika haber: Kumar oynayan 31 kişiye ceza

İZMİT'te, kumar oynayan 31 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.

İzmit'te bir işletme içerisinde kısıtlama saatinde kalabalık bir grup olduğu ihbarını alan polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda işletme içerisinde 31 kişi olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. İş yerinde bulunan 31 kişiye, sosyal mesafe ihlali, maske takmama, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynama suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca işletme sahibi hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR